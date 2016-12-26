В Україні за даними банківських карток «полюють» майже 200 сайтів

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Фішинг

За рік кількість сайтів-злодіїв зросла більш як у 4 рази

Кількість веб-ресурсів, які виманюють реквізити банківських карток користувачів під приводом надання неіснуючих послуг (фішинг), в 2016 році зросла до 174 найменувань, що більш ніж у 4,5 раза перевищує показник, зафіксований в 2015 році.

Про це повідомляє Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА, пише «Інтерфакс-Україна».

Згідно з даними ЕМА, велика частина фішингових сайтів імітує нібито нові платіжні сервіси, більшість яких надає неіснуючі послуги поповнення мобільного телефону. Друга частина подібних сайтів маскується під відомі платіжні сервіси (в основному, під Portmone), а також під банки і «Укрпошту».

«У 2016 році 90 зі 174 фішингових сайтів пропонували «поповнити» мобільний. Ще 54 шахрайських веб-ресурси нібито здійснювали грошові перекази з картки на картку. А 28 злочинних веб-ресурсів пропонували обидві послуги», - відзначають в ЕМА.

В асоціації стверджують, що метою всіх фішингових веб-ресурсів є примусити користувача залишити їм реквізити своєї картки. Зокрема, шахраям потрібні дані про номер картки, термін її дії, тризначний код безпеки зі зворотного боку картки (код CVV2/CVС2), а також код із банківських sms.