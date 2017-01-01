Плотницький ображений, що Росія дає Захарченку більше грошей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Плотницький

У 2017 році на фінансування проектів з ремонту доріг «ДНР» РФ виділяє 200 млн руб., тоді як для «ЛНР» передбачено лише 60 млн руб.

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький незадоволений низьким рівнем фінансування «республіки» з боку Росії в порівнянні з «ДНР». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«У ході наради керівного складу «ЛНР» І.Плотницький як приклад вказав, що в 2017 році на фінансування проектів з ремонту і підтримки доріг «ДНР» виділяється 200 млн руб., тоді як для «ЛНР» передбачено лише 60 млн руб.», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», Плотницький вважає, що така ситуація викликана корупцією в міністерстві економічного розвитку РФ, яке «відповідає за фінансування життєдіяльності псевдореспублік, і здатністю «нечесно вирішувати питання з росіянами» з боку керівництва «ДНР».