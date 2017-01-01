Захарченко лякає Україну катастрофою через «розрив зв'язків» з «ДНР»

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Олександр Захарченко

Ватажок бойовиків Захарченко вважає, що скоро Україна буде без продуктів, без зарплати і без пенсій

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що остаточний розрив економічних зв'язків України з непідконтрольною територією Донбасу призведе до катастрофічних наслідків для Києва. Про це він сказав сьогодні журналістам, повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

«Нам Україна, для того щоб вижити і жити нормально, не потрібна. Це ми потрібні були їй, - сказав ватажок бойовиків. - Нехай вони перекривають все: автодороги, залізничні колії, мінують поля. Це все, на що Україна здатна. Вони з 2014 року навчилися скакати на майдані, а тепер нехай вчаться жити без світла, тепла, скоро без продуктів, без зарплати і без пенсій».

Нагадаємо, Захарченко заявив про повний розрив усіх зв'язків з Україною.

27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

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