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    Жебрівський: У бойовиків весняне загострення «руского міра»

    • Сьогодні, 09:54
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    Російські бойовики на Донбасі
    Російські бойовики на Донбасі

    Нестачу живої сили бойовики компенсують масованістю обстрілів

    На Донбасі спостерігається загострення по усій лінії фронту. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    За його словами, «у рашистів весняне загострення «руского міра».

    «Луплять як навіжені із танків, САУ, мінометів - фактично з усього, що заборонене «Мінськом», - повідомив Жебрівський.

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    «У окупантів щораз менше особового складу на передку, бо щораз менше бажаючих гинути за ефемерний «рускій міръ». І нестачу живої сили вони компенсують масованістю обстрілів», - пояснив Жебрівський загострення на лінії фронту.

    Як повідомлялося, у неділю, 5 березня, близько 16:50 в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки (близько 22 тис. мешканців), що призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.

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