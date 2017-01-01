Жебрівський: У бойовиків весняне загострення «руского міра»

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Російські бойовики на Донбасі

Нестачу живої сили бойовики компенсують масованістю обстрілів

На Донбасі спостерігається загострення по усій лінії фронту. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, «у рашистів весняне загострення «руского міра».

«Луплять як навіжені із танків, САУ, мінометів - фактично з усього, що заборонене «Мінськом», - повідомив Жебрівський.

«У окупантів щораз менше особового складу на передку, бо щораз менше бажаючих гинути за ефемерний «рускій міръ». І нестачу живої сили вони компенсують масованістю обстрілів», - пояснив Жебрівський загострення на лінії фронту.

Як повідомлялося, у неділю, 5 березня, близько 16:50 в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки (близько 22 тис. мешканців), що призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.