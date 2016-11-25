Плотницького судитимуть у справі збитого літака ІЛ-76: матеріали вже в суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Плотницький

Обвинувальний акт відносно Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів бойовиків направлено до суду

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно голови терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів Патрушева та Гурєєва у справі збитого літака ІЛ-76. Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

«Так, голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «Зоря», разом з А. Петрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О. Гурєєвим обвинувачуються у збитті військово-транспортного літака ІЛ-76, на борту якого знаходилось 49 осіб, під час здійснення посадки в аеропорт Луганська», - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася у червні 2014 року, тоді на території Луганської області під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак ІЛ-76 Збройних Сил України. Внаслідок ураження літак загорівся, впав, а дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.

Як повідомлялось раніше, у липні 2016 року вказаним особам було заочно повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та, оскільки вони перебувають за межами підконтрольній Україні території, відносно них проведено спеціальне досудове розслідування.