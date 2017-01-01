Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців

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Зброя російського виробництва

Ця знахідка є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України

Поблизу позицій українських військ в зоні АТО, у населеному пункті Зайцеве, військовослужбовці Збройних Сил України виявили схованку з озброєнням, боєприпасами та спорядженням російського виробництва, яке, ймовірно, було залишене диверсійною розвідувальною групою противника. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Ця знахідка є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України», - зазначають у Міноборони.

Зокрема, в схованці знайдено реактивний піхотний вогнемет «Шмєль», ручні протитанкові гранати РПГ-1, РПГ-7В, більше 200 т набоїв калібру 5,45 та 7,62, 20 гранатометних пострілів ВОГ 25 та 4 — ВОГ 25П, 4 гранати Ф1, 8 РГД5 та осколкова граната наступальної дії РГ 42, 6 запалів до гранат УРСГМ — 2 та УРСГ, рейдовий рюкзак і розгрузка.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет «Шмель» на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги.