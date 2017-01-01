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    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців

    • Сьогодні, 11:53
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    Зброя російського виробництва
    Зброя російського виробництва

    Ця знахідка є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України

    Поблизу позицій українських військ в зоні АТО, у населеному пункті Зайцеве, військовослужбовці Збройних Сил України виявили схованку з озброєнням, боєприпасами та спорядженням російського виробництва, яке, ймовірно, було залишене диверсійною розвідувальною групою противника. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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    «Ця знахідка є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України», - зазначають у Міноборони.

    Зокрема, в схованці знайдено реактивний піхотний вогнемет «Шмєль», ручні протитанкові гранати РПГ-1, РПГ-7В, більше 200 т набоїв калібру 5,45 та 7,62, 20 гранатометних пострілів ВОГ 25 та 4 — ВОГ 25П, 4 гранати Ф1, 8 РГД5 та осколкова граната наступальної дії РГ 42, 6 запалів до гранат УРСГМ — 2 та УРСГ, рейдовий рюкзак і розгрузка.

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    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців
    Поблизу позицій сил АТО виявлено схованку російських спецпризначенців

    Як повідомлялося, правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет «Шмель» на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги. 

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