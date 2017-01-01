Стало відомо, скільки податківців затримали на хабарі минулого року

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В ДФС заявили, що приділяють увагу профілактиці та упередженню корупційних проявів

Протягом минулого року працівники ДФС, причетні до корупційних дій, отримали 189 оголошень про підозру. Крім цього, судами винесено 32 обвинувальних вироки, 6 працівників служби засуджено до позбавлення волі.

Про це заявив заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки – начальник організаційного управління ДФС Сергій Мартинов.

Як розповів посадовець, минулого року під час дослідження, яке проводила Американська торгова палата щодо проблем, з якими американські компанії стикаються у своїй роботі, фіскальні органи в переліку найбільш корумпованих окремо взагалі не фігурували.

«Тому навряд чи можна стверджувати, що ДФС найбільш корумпована, але у той же час результати нашої роботи свідчать, що це негативне явище існує і нам потрібно докласти багато зусиль для зведення його до мінімуму», – підкреслив Мартинов.

Крім того, в ДФС приділяють увагу профілактиці та упередженню корупційних проявів.

«Навіть якщо ми не посадили корупціонера, але він відмовився від своїх протиправних намірів, це вже непогано. Необхідно створювати такі умови, в яких ці протиправні дії стануть неможливими», – зазначив він.

Для упередження корупційних проявів у ДФС розробили інформаційні постери, в яких викладені правила, що робити платникам податків у разі протиправних дій співробітників ДФС, а також алгоритм дій співробітників фіскальних органів у разі пропонування їм неправомірної вигоди або спроб залучення до корупційних дій.

Постери будуть розміщені у центрах обслуговування платників податків, митницях, податкових інспекціях. Крім того, на окремому постері зазначено телефон гарячої лінії «#Пульс», яка працює цілодобово.

«На цій лінії працюють досвідчені співробітники, які знають, як правильно оформити заяву, поставити необхідні додаткові запитання. Отримана інформація одразу передається на відпрацювання, всі факти перевіряються. Максимальний строк відпрацювання таких звернень – 10 днів. Однак реакція на всі звернення буде обов’язковою», – наголосив Мартинов.