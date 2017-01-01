Поліція Малайзії підтвердила смерть брата лідера КНДР

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Кім Чен Нам, брат лідера КНДР

Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура

Поліція Малайзії підтвердила, що громадянин КНДР, який помер в одному з малайзійських аеропортів, є Кім Чен Намом - братом лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомило агентство Reuters.

У свою чергу, британська мовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на джерело, близьке до прем'єр-міністра Малайзії Наджібу Разаку, стверджує, що Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура. За її даними, зараз проводиться розтин тіла.

Агентство Kyodo з посиланням на джерела повідомило, що поліція Малайзії повідомила владі Республіки Корея про те, що правоохоронні органи підтвердили смерть Кім Чен Нама.

Раніше агенство Yonhap, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що в одному з аеропортів Малайзії убитий Кім Чен Нам. Телеканал Chosun з посиланням на неназване джерело в уряді повідомило, що Кім Чен Нам був убитий в малайзійському аеропорту в результаті нападу двох жінок з отруєними голками, підозрюваним вдалося втекти.

Кім Чен Нам - старший син колишнього керівника КНДР Кім Чен Іра і актриси Сон Хе Рим. Деякий час Кім Чен Нам вважався найбільш ймовірним кандидатом на роль наступника Кім Чен Іра, проте пізніше, після спроби в'їхати до Японії за підробленим паспортом у 2001 році, потрапив в опалу. З тих пір Кім Чен Нам проживав за кордоном, зокрема, в Макао.

Матір'ю нинішнього лідера КНДР є актриса і танцівниця Ко Ен Хі.