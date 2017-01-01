  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція Малайзії підтвердила смерть брата лідера КНДР

    • Сьогодні, 17:54
    • Розсилка
    Кім Чен Нам, брат лідера КНДР
    Кім Чен Нам, брат лідера КНДР

    Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура

    Поліція Малайзії підтвердила, що громадянин КНДР, який помер в одному з малайзійських аеропортів, є Кім Чен Намом - братом лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомило агентство Reuters.

    У свою чергу, британська мовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на джерело, близьке до прем'єр-міністра Малайзії Наджібу Разаку, стверджує, що Кім Чен Нам був убитий в аеропорту Куала-Лумпура. За її даними, зараз проводиться розтин тіла.

    Агентство Kyodo з посиланням на джерела повідомило, що поліція Малайзії повідомила владі Республіки Корея про те, що правоохоронні органи підтвердили смерть Кім Чен Нама.

    Читайте також

    Раніше агенство Yonhap, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що в одному з аеропортів Малайзії убитий Кім Чен Нам. Телеканал Chosun з посиланням на неназване джерело в уряді повідомило, що Кім Чен Нам був убитий в малайзійському аеропорту в результаті нападу двох жінок з отруєними голками, підозрюваним вдалося втекти.

    Кім Чен Нам - старший син колишнього керівника КНДР Кім Чен Іра і актриси Сон Хе Рим. Деякий час Кім Чен Нам вважався найбільш ймовірним кандидатом на роль наступника Кім Чен Іра, проте пізніше, після спроби в'їхати до Японії за підробленим паспортом у 2001 році, потрапив в опалу. З тих пір Кім Чен Нам проживав за кордоном, зокрема, в Макао.

    Матір'ю нинішнього лідера КНДР є актриса і танцівниця Ко Ен Хі.

    Читайте також
    Малайзія вбивство КНДР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ