Три країни ініціювали скликання Радбезу ОНН через запуск балістичних ракет КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Ради безпеки ООН

Засідання може відбутись вже сьогодні

Японія, США та Південна Корея вимагають скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з випробуваннями балістичної ракети, які провела Північна Корея.

Радбез ООН може відбутися вже в понеділок, 13 лютого, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що в КНДР заявили про успішне випробування балістичної ракети нового типу в неділю. У повідомленні вказується, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку

Євросоюз закликав КНДР припинити запуск балістичних ракет. Південна Корея, США та Японія також засудили провокаційні дії Північної Кореї.

Відомо, що в ніч на неділю за київським часом КНДР здійснила запуск ракети, яка, піднявшись на висоту до 50 км і пролетівши близько 500 км, впала в Японське море.

Американські військові вважають, що це була ракета середнього радіусу дії.

Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети було перевірити реакцію нової американської адміністрації, йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.