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    Три країни ініціювали скликання Радбезу ОНН через запуск балістичних ракет КНДР

    • Сьогодні, 06:23
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    Засідання&nbsp;Ради безпеки ООН
    Засідання Ради безпеки ООН

    Засідання може відбутись вже сьогодні

    Японія, США та Південна Корея вимагають скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з випробуваннями балістичної ракети, які провела Північна Корея.

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    Радбез ООН може відбутися вже в понеділок, 13 лютого, повідомляє Reuters.

    Нагадаємо, що в КНДР заявили про успішне випробування балістичної ракети нового типу  в неділю. У повідомленні вказується, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку

     Євросоюз закликав КНДР припинити запуск балістичних ракет. Південна Корея, США та Японія також засудили провокаційні дії Північної Кореї.

    Відомо, що в ніч на неділю за київським часом КНДР здійснила запуск ракети, яка, піднявшись на висоту до 50 км і пролетівши близько 500 км, впала в Японське море.

    Американські військові вважають, що це була ракета середнього радіусу дії.

    Однією з цілей пуску Північною Кореєю балістичної ракети було перевірити реакцію нової американської адміністрації, йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

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