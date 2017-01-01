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    Поліція розслідує хуліганські дії через акцію активістів під будинком Гонтаревої

    • Сьогодні, 17:09
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    Гонтарева не зверталася із заявою в поліцію області

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у зв'язку з псуванням майна глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції в Київській області Микола Жукович.

    З його слів, кримінальне провадження відкрито за фактом, за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. При цьому Жукович повідомив, що Гонтарева не зверталася із заявою в поліцію області.

    Відомство почало розслідувати інцидент, оскільки він спричинив суспільний резонанс.
    Як повідомлялось, вранці 6 квітня активісти «Національного корпусу» розмалювали паркан будинку глави Національного банку Валерії Гонтаревої в Гореничах Київської області.

    Пізніше в НБУ заявили, що готують звернення в правоохоронні органи і вимагають покарати поліцейських за безпрецедентну бездіяльність.

    Джерело: Українські новини

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