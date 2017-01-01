Поліція у Києві затримала росіянина з двома пістолетами та набоями

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Уродженця Російської Федерації затримали, він перебуває під вартою

У Києві поліція затримала 34-річного громадянина Росії за підозрою у незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції,

В орендованій ним квартирі на території Подільського району столиці правоохоронці вилучили два предмети, ззовні схожі на пістолети «Макарова» та «Сталкер», обидва – з глушниками, а також майже 250 набоїв до них.

Усі вилучені речі направили на експертне дослідження.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Уродженця Російської Федерації затримали, він перебуває під вартою.