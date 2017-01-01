У столиці незрячі масажисти відкрили свій стартап

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Всього прийом будуть вести 7 незрячих і слабозорих масажистів

18 лютого у Києві відкрився масажний салон, в якому будуть працювати незрячі і слабозорі масажисти з єдиного бігового клубу для незрячих в Україні «Guide Runner». Про це повідомив керівник клубу бігунів Василь Закревський на своїй сторінці у Facebook.

«Це перший подібний стартап в Україні. Якщо у нас вийде і кияни підтримають ми відкриємо мережу таких салонів і створимо робочі місця для слабозорих, дамо їм надію на гідний рівень життя. Слабозорі та незрячі люди - чудові масажисти! В давнину на Сході навіть була така традиція, що хороший масажист повинен бути незрячим. У нас дуже розвинена інтуїція і чутливість рук, все життя - на кінчиках пальців. Всі люди, які будуть працювати в салоні, вивчали масаж професійно і вдосконалювали техніку багато років на практиці», - сказав Закревський.

Засновник проекту повідомив, що кімната масажу розпочне свою роботу 19 лютого за адресою пр. Героїв Сталінграда, 24а. Всього прийом будуть вести 7 масажистів.