Поліція відкрила справу за фактом нападу на охоронця Яроша в Кам'янському

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Учасник конфлікту та охоронець нардепа Михайло Навроцький

Після бійки з стріляниною в охоронця нардепа Яроша діагностували перелом кісток черепа, ребер і пальців рук

Поліція Кам’янського відкрила кримінальне провадження за фактом побиття охоронця нардепа Дмитра Яроша під час інциденту з таксистами.

Про це «Радіо Свобода» повідомили в Кам’янському відділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрили, згідно з ухвалою суду, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Минулого тижня Заводський районний суд Кам'янського задовольнив заяву адвоката охоронця народного депутата України Дмитра Яроша щодо відкриття кримінального провадження за фактом побиття його підзахисного.

Адвокат охоронця Яроша Сергій Погосян наполягає на тому, що його підзахисний Михайло Навроцький у ході інциденту був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.

Зараз Навроцький перебуває на лікуванні в обласній клінічній лікарні, у нього, зокрема, діагностували перелом кісток черепа, ребер і пальців рук.

Нагадаємо, 14 травня у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена.

Конфлікт, який призвів до стрільби, розпочався через те, що таксист говорив російською мовою і не відповів на вітання пасажирів «Слава Україні». Пасажири почали стріляти, на допомогу водієві прийшли інші таксисти. Одному з тих, хто намагався затримати того, хто стріляв, і прострелили ногу. Поліція затримала стрільця, як виявилося, учасника бойових дій. На місці перестрілки поліцейські вилучили пістолет Макарова, три гільзи від куль 9 мм і палицю, якою били водія таксі. Сам Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook попросив українців «з розумінням поставитися до цієї ситуації».