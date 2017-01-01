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    В СБУ попередили: сторінка служби у мережі «Вконтакте» є фейковою

    • Сьогодні, 11:22
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    В Службі безпеки просять українців не поширювати інформацію з фейкових сторінок

    СБУ попередила, що у соцмережі «Вконтакте» вона не зареєстрована і всі повідомлення на цій сторінці є фейковими.

    Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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    «Шановні колеги! СБУ ніколи не реєструвала сторінки в російських соціальних мережах, зокрема у «Вконтакте». Прохання не поширювати інформацію з фейкових сторінок», - написала вона.

    На даний час у соцмережі «Вконтакте» є сторінка, яка нібито належить СБУ. Останнє опубліковане там повідомлення датується 2 вересня 2016 року.

    Як повідомлялося, влітку СБУ порадила українцям вийти із російських соцмереж «Одноклассники», «Вконтакте», LiveInternet, MirTesen.ru.

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