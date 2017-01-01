В СБУ попередили: сторінка служби у мережі «Вконтакте» є фейковою
- Сьогодні, 11:22
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В Службі безпеки просять українців не поширювати інформацію з фейкових сторінок
СБУ попередила, що у соцмережі «Вконтакте» вона не зареєстрована і всі повідомлення на цій сторінці є фейковими.
Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
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«Шановні колеги! СБУ ніколи не реєструвала сторінки в російських соціальних мережах, зокрема у «Вконтакте». Прохання не поширювати інформацію з фейкових сторінок», - написала вона.
На даний час у соцмережі «Вконтакте» є сторінка, яка нібито належить СБУ. Останнє опубліковане там повідомлення датується 2 вересня 2016 року.
Як повідомлялося, влітку СБУ порадила українцям вийти із російських соцмереж «Одноклассники», «Вконтакте», LiveInternet, MirTesen.ru.