Поліція затримала відомого російського «злодія в законі»

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Гела Кардава

Кардава був «коронований» у Москві в 1996 році

Поліція Києва затримала відомого у багатьох країнах світу 42-річного «злодія в законі» Гелу Кардаву.

Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Грузин Кардава затриманий в Києві в результаті спецоперації, проведеної столичної поліцією за участю бійців спецпідрозділу КОРД.

«Злодій в законі» був затриманий в одному зі столичних ресторанів разом із товаришами.

Кардава був «коронований» у Москві в 1996 році, коли йому виповнився 21 рік.

При затриманні у підозрюваного вилучено, можливо підроблений, паспорт громадянина України на ім'я Голомба Олега Романовича, уродженця Сімферополя.

З відкритих джерел відомо, що Гела Кардава є одним з організаторів так званих комерційних коронацій злодіїв в законі в пострадянських країнах.

Крім того, є інформація про те, що він є штатним агентурними співробітником МВС Росії. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами РФ.

Аваков висловив подяку співробітникам ГУ Нацполіціі Києва та полковнику поліції Андрію Крищенко «за блискуче проведену операцію і системну роботу по затриманню і видворенню «злодіїв в законі» з території України.