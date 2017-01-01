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    Поліція затримала відомого російського «злодія в законі»

    • Сьогодні, 18:10
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    <em>Гела Кардава</em>
    Гела Кардава

    Кардава був «коронований» у Москві в 1996 році

    Поліція Києва затримала відомого у багатьох країнах світу 42-річного «злодія в законі» Гелу Кардаву.

    Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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    Грузин Кардава затриманий в Києві в результаті спецоперації, проведеної столичної поліцією за участю бійців спецпідрозділу КОРД.

    «Злодій в законі» був затриманий в одному зі столичних ресторанів разом із товаришами.

    Кардава був «коронований» у Москві в 1996 році, коли йому виповнився 21 рік.

    При затриманні у підозрюваного вилучено, можливо підроблений, паспорт громадянина України на ім'я Голомба Олега Романовича, уродженця Сімферополя.

    З відкритих джерел відомо, що Гела Кардава є одним з організаторів так званих комерційних коронацій злодіїв в законі в пострадянських країнах.

    Крім того, є інформація про те, що він є штатним агентурними співробітником МВС Росії. Перевіряється інформація про його співпрацю зі спецслужбами РФ.

    Аваков висловив подяку співробітникам ГУ Нацполіціі Києва та полковнику поліції Андрію Крищенко «за блискуче проведену операцію і системну роботу по затриманню і видворенню «злодіїв в законі» з території України.

     

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