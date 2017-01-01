Давайте спочатку закінчимо війну - глава Нацполіції про вільне володіння зброєю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Князєв

Сергій Князєв поки б не ризикував впроваджувати такі глобальні зміни

Голова Національної поліції України Сергій Князєв вважає, що пересічним українцям в період війни поки не варто мати дозвіл на вогнепальну зброю. Про це він сказав в інтерв’ю «24 каналу».

«У нас йде війна і тому такі глобальні зміни - я б не ризикував. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство охолоне, тоді можливо», - лаконічно відповів на запитання Князєв.

Як відомо, новий очільник Нацполіції на запитання про статки його екс-дружини заявив, що «це дуже болюче для мене питання, тому що воно зачіпає не фінансову складову Сергія Миколайовича Князєва, а більш особистісні взаємовідносини».

Детальніше про Сергія Князєва читайте в матеріалі «Главкому» Генерал Князєв. Все про нового главу Нацполіції.