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    Давайте спочатку закінчимо війну - глава Нацполіції про вільне володіння зброєю

    • Сьогодні, 04:17
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    Сергій Князєв
    Сергій Князєв

    Сергій Князєв поки б не ризикував впроваджувати такі глобальні зміни

    Голова Національної поліції України Сергій Князєв вважає, що пересічним українцям в період війни поки не варто мати дозвіл на вогнепальну зброю. Про це він сказав в інтерв’ю «24 каналу».

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    «У нас йде війна і тому такі глобальні зміни - я б не ризикував. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство охолоне, тоді можливо», - лаконічно відповів на запитання Князєв.

    Як відомо, новий очільник Нацполіції на запитання про статки його екс-дружини заявив, що «це дуже болюче для мене питання, тому що воно зачіпає не фінансову складову Сергія Миколайовича Князєва, а більш особистісні взаємовідносини».

    Детальніше про Сергія Князєва читайте в матеріалі «Главкому» Генерал Князєв. Все про нового главу Нацполіції.

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