Політолог: Липецьку фабрику продав «сліпий траст» чи Порошенко?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Давидюк

Порошенко раніше заявляв, що не має впливу на свій бізнес, переданий під управління «сліпого трасту»

Закриття Липецької фабрики розцінюють як виконання президентом Петром Порошенком однієї зі своїх передвиборчих обіцянок, хоча він не раз заявляв, що не може приймати такі рішення.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив політолог Микола Давидюк.

«Є дуже цікавий нюанс — президент сотню разів клявся, що він не впливає на закриття фабрики, що все в «сліпому трасті». І от раптом всі «порохоботи» говорять, що президент виконав обіцянку, хоча де-юре він ні до чого, він президент країни і не мав би займається цими мізерними питаннями фабрик», - зазначив він.

На думку Давидюка, все це свідчить про те, що закриття Липецької фабрики – це виключно політична гра, економіка тут ні до чого.

«Я думаю, що це дуже активна підготовка до виборів як до парламентських, які можуть відбутися восени, так і до президентських виборів, і президент почав виконувати ті обіцянки, які він давав. Не маючи змогу забезпечити економічний ріст в країні, він намагається закрити свої особисті питання. Але те, що вибори нависають на Банковою і над парламентом, це однозначно. І на це дуже сильно впливає зміна політичних еліт в Європі і США», - сказав він.

Політолог вважає, що Порошенко із фабрикою запізнився.

«В нього просто бізнесове мислення, він не до кінця став політиком, і багато що вимірює з точки зору свого гаманця, це є проблемою. Як би він закрив фабрику, коли запит на це був найгострішим, це мало б зовсім інший ефект. Після панамського скандалу вже пройшла точка неповернення, який дуже вплинув на рейтинг Порошенка. Всі тоді зрозуміли, що він буде президентом лише до того моменту, поки не з’явиться інший адекватний кандидат», - зауважив Давидюк.

Він вважає, що це лише початок президентської кампанії Порошенка.

«Щоб обратися на другий термін, йому (президенту – ред.) потрібні будуть перемоги. Поки що нічого яскравого немає: і до поліції є питання, і до ProZorro, і до того, що не відбувається судова реформа тощо. Потрібні будуть гучні посадки, їх дуже легко конвертувати в якісь бали, тому що суспільство це добре сприймає. Також потрібно буде певним чином підтягнути соціальний рівень населення, десь будуть намагатись стримувати гривню, десь накидати мінімалку, адже до другого терміну потрібно буде підготуватися. Перемогти так просто, як і в перший раз, йому не вдасться», - переконаний політолог.