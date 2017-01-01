Польща відмовилася підтримати переобрання Туска президентом Євроради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час саміту ЄС 9-10 березня лідери країн повинні будуть вирішити, чи Туск залишиться на посаді на наступні 2,5 року

Польща не підтримає переобрання екс-прем’єр-міністра країни, чинного президента Євроради Дональда Туска на наступну 2,5-річну каденцію. Альтернативою йому Варшава назвала депутата Європарламенту Яцека Саріуш-Вольського.

Про це повідомило МЗС Польщі.

«МЗС Польщі направило сьогодні ноту до МЗС Мальти (головуюча країна в ЄС), в якій формально запропонувала кандидатуру Яцека Саріуш-Вольського на президента Європейської Ради», – йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

Раніше в суботу політичний комітет правлячої у Польщі партії «Право і Справедливість» (PiS) зобов’язав главу польського уряду Беату Шидло не підтримувати кандидатуру Дональда Туска на президента Євроради. Своє рішення PiS обґрунтувала тим, що він порушив правило нейтральності щодо країни-члена ЄС і у внутрішньополітичній суперечці в Польщі відкрито став на сторону опозиції.

Після оголошення рішення про подачу Польщею кандидатури Саріуш-Вольського на посаду президента Євроради від Польщі, польська опозиційна партія «Громадянська платформа» (РО), до якої він належав, виключила його зі своїх лав.

У відповідь Саріуш-Вольський у Твіттері написав, що він «не підтримує доносів на свою країну і згоду на санкції проти неї». Таким чином, він розкритикував позицію своїх колишніх однопартійців з РО, які підтримують дії Єврокомісії щодо критики польського уряду та звинуваченні його у порушенні демократичних стандартів.

Кілька днів тому Європейська народна партія підтвердила, що підтримує переобрання Туска на посаду президента Євроради.

Під час саміту ЄС 9-10 березня лідери країн повинні будуть вирішити, чи Туск залишиться на посаді на наступні 2,5 року. У травні завершується його перша 2,5-річна каденція.