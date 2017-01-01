Директорка столичної турфірми організувала «прохід» через держкордон

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Зловмисниця за грошову винагороду підробляла посвідки на постійне проживання для іноземців

Київською місцевою прокуратурою №7 викрито та повідомлено про підозру директорці туристичної фірми, яка організувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Київ.

«Встановлено, що зловмисниця за грошову винагороду підробляла посвідки на постійне проживання для іноземців з метою їхнього подальшого безперешкодного переїзду до країн Західної Європи. Зокрема, задокументовано одержання вказаною особою 50 тисяч гривень від громадянина Грузії за надання такої посвідки», - йдеться в повідомленні.

Зловмисницю затримали «на гарячому» одразу після передачі їй другої частини грошових коштів у сумі 25 тис. грн.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання директорки вилучено понад 50 підроблених печаток, значну кількість підроблених бланків, документів та інші речові докази.

Затриманій повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під варту.

Санкція статті передбачає покарання на строк до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.