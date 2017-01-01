Полтавська суддя судиться з мером, який намагався дати їй хабар

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Фото Радіо Свобода Суддя Гольник

У 2014 році на стіл до судді Гольник потрапила справа мера Полтави Олександра Мамая

Суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник впродовж двох років судиться з місцевим мером Олександром Мамаєм. Вона звинувачує мера та його помічників у спробі підкупу, у справі проходить як потерпіла, повідомляє «Громадське».

«У 2014 році на стіл до Гольник потрапила справа мера Полтави Олександра Мамая. Його обвинувачували у конфлікті інтересів при виділенні землі своїй падчерці Ірині Климко. На той час, за тим законодавством, вважалося, що це корупційне правопорушення. І в подальшому мало розглядатися складом міської ради питання про усунення з посади мера і, можливо, тоді б питання стояло про дострокові вибори», – згадує суддя.

Колишній заступник міського голови Дмитро Трихна запропонував Гольник «вирішити цю проблему» за гроші. Розмову суддя зафіксувала на приховану відеокамеру. Зрозумівши, що за потрібне для мера рішення їй хочуть запропонувати хабар, вона звернулася до правоохоронців. Після цього «вирішити питання» із суддею намагався сам Мамай.

Гольник каже, що голова суду просто виживає її з роботи. «Громадське» отримало копію ось такого документа:

Водночас голова суду Олександр Струков вважає підлеглу провокаторкою. «Я ставлюся до цієї історії тільки з тієї точки зору, що пані Гольник вирішила здійснити провокацію... Більше того, скажу, що там усі підстави були закрити справу. Коли вона робила цю провокацію, строки притягнення до адмінвідповідальності даної посадової особи закінчились», – так відреагував Струков на інцидент.

Наразі колишньому заступнику мера Полтави Дмитру Трихні висунуто обвинувачення у пропонуванні неправомірної винагороди та втручанні в діяльність службової особи. Засідання у цій справі тривають. Сам же мер Полтави Олександр Мамай у справі хабара проходить лише свідком і заперечує будь-які закиди на свою адресу. Повноваження самої Гольник спливли у 2015 році, а документи на переобрання суддею застрягли у столичних кабінетах.