Справа про зловживання на закупівлях бронежилетів для ЗСУ дійшла до суду

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Юрій Луценко

ГПУ хоче притягнути до відповідальності екс-чиновника Міноборони

Генпрокуратура передала до суду справу про зловживання екс-посадовця Міністерства оборони, який відповідав за держзакупівлі для Збройних сил України Олександра Зражевського.

Про це в Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«До Солом'янського суду відправлена справа стосовно колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Зражевського, який у 2014 році підписав платіжки за бронежилети та шоломи для ЗСУ по завищеній вартості», - зазначив він.

Нагадаємо, 21 листопада Зражевський був заарештований з одночасним визначенням застави в розмірі майже 16 млн грн. Екс-чиновнику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Пізніше його відпустили під домашній арешт без застави.