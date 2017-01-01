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    Помер семиразовий володар «Греммі» Ел Джерро

    • Сьогодні, 00:40
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    Ел Джерро
    Ел Джерро

    Причина смерті музиканта наразі невідома

    Семиразовий володар музичної премії «Греммі» та джазовий співак Ел Джерро помер у Лос-Анджелесі у віці 76 років.

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    Як повідомила прес-служба музиканта на його сторінці у  Facebook, чоловік помер у лікарні в колі рідних і друзів.

    Причина його смерті достовірно невідома. За попередньою інформацією у музиканта були проблеми із серцем. Останнім часом він перебував у шпиталі. Цього місяця Ел Джерро припинив гастролі, якими займався майже 50 років.Співак був відомий своїми ритмічними та блюзовими піснями, а також написанням композиції до телевізійного шоу «Детективна агенція Місячне сяйво з Брюсом Віллісом в головній ролі.

    У 2001 році Ел Джерро удостоївся зірки на «Алеї слави» в Голлівуді. У 2008 році співак виступав в Україні на фестивалі Jazz in Kiev

    Нагадаємо, що 11 лютого Богдан Бойчук, український письменник та поет, один із засновників та активних учасників Нью-Йоркської групи, помер у віці 89 років.

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