Помер генерал Воробйов, який у 2014 році відмовився виводити війська проти Майдану
- Сьогодні, 16:22
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У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами
У робочому кабінеті помер начальник Національного університету оборони України генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити війська проти учасників Майдану.
Про це у Facebook повідомив радник Президента Юрій Бірюков.
«Сьогодні він провів нараду. Повернувся у кабінет. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний Вольний», - написав Бірюков.
Він підтвердив у відповідь на запитання користувача, що Воробйов відмовився виводити армію проти Майдану.
«Талановитий. Розумний. Мудрий. Не завжди зручний. Він провів в АТО набагато більше, ніж багато», - додав Бірюков.
У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами. Подав у відставку після прийняття диктаторських законів 16 січня 2014 року. З 16 лютого 2014 року був першим заступником керівника Генштабу ЗСУ. З травня 2015-го очолював Національний університет оборони України.