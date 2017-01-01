Помер генерал Воробйов, який у 2014 році відмовився виводити війська проти Майдану

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Генерал Геннадій Воробйов

У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами

У робочому кабінеті помер начальник Національного університету оборони України генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити війська проти учасників Майдану.

Про це у Facebook повідомив радник Президента Юрій Бірюков.

«Сьогодні він провів нараду. Повернувся у кабінет. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний Вольний», - написав Бірюков.

Він підтвердив у відповідь на запитання користувача, що Воробйов відмовився виводити армію проти Майдану.

«Талановитий. Розумний. Мудрий. Не завжди зручний. Він провів в АТО набагато більше, ніж багато», - додав Бірюков.

У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами. Подав у відставку після прийняття диктаторських законів 16 січня 2014 року. З 16 лютого 2014 року був першим заступником керівника Генштабу ЗСУ. З травня 2015-го очолював Національний університет оборони України.