  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помер генерал Воробйов, який у 2014 році відмовився виводити війська проти Майдану

    • Сьогодні, 16:22
    • Розсилка
    <em>Генерал Геннадій Воробйо</em>в
    Генерал Геннадій Воробйов

    У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами

    У робочому кабінеті помер начальник Національного університету оборони України генерал-полковник Геннадій Воробйов, який відмовився виводити війська проти учасників Майдану.

    Про це у Facebook повідомив радник Президента Юрій Бірюков.

    Читайте також

    «Сьогодні він провів нараду. Повернувся у кабінет. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний Вольний», - написав Бірюков.

    Він підтвердив у відповідь на запитання користувача, що Воробйов відмовився виводити армію проти Майдану.

    «Талановитий. Розумний. Мудрий. Не завжди зручний. Він провів в АТО набагато більше, ніж багато», - додав Бірюков.

    У часи Майдану Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами. Подав у відставку після прийняття диктаторських законів 16 січня 2014 року. З 16 лютого 2014 року був першим заступником керівника Генштабу ЗСУ. З травня 2015-го очолював Національний університет оборони України.

     

    Читайте також
    Майдан смерть військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ