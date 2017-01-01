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    У Польщі реформують Бюро охорони уряду після ДТП кортежу прем’єрки

    • Сьогодні, 05:44
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    З урахуванням наслідків аварії МВС Польщі підготує зміни у функціонуванні Бюро охорони уряду

    У Польщі проведуть реформу Бюро охорони уряду після аварії кортежу прем’єрки країни Беати Шидло.

    Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, передає «Укрінформ».

    За його словами, з урахуванням наслідків аварії МВС підготує зміни у функціонуванні Бюро. Вони стосуватимуться як дій у надзвичайних ситуаціях, так і вимог до парку автомобілів, які обслуговують перших осіб держави.

    Заступник глави МВС Ярослав Зелінський також уточнив, що зміни включатимуть і збільшення кількості функціонерів Бюро, розширення їхніх повноважень у Польщі і звуження за кордоном. Планується також змінити назву структури.

    Раніше повідомлялося, що польську прем’єрку Беату Шидло транспортують на вертольоті з лікарні міста Освенцим до Варшави після того, як вона дістала поранень у автомобільній аварії, в яку потрапив її кортеж.

    Як повідомляв «Главком», урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП в місті Освенцим у п'ятницю ввечері.

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