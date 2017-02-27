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    Понад 20 людей постраждали в ДТП з автобусом в Каліфорнії

    • Сьогодні, 04:10
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    Одна людина загинула на місці події, шестеро людей перебувають у важкому стані

    У Крамері, штат Каліфорнія, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого постраждало щонайменше 20 осіб, повідомляє The Mercury News.

    Відзначається, що також ще одна людина загинула на місці події. За даними місцевої влади, шестеро людей перебувають у важкому стані, інші 15 відбулися незначними ушкодженнями.

    Представник поліцейського управління штату Брайан Бенсон розповів, що водій туристичного автобуса з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, на якій зіткнувся з двома легковими автомобілями. Потім автобус, в якому пересувалися близько 30 осіб, перекинувся.

    В даний час влада розслідує причини події ДТП.

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