Понад 20 людей постраждали в ДТП з автобусом в Каліфорнії
- Сьогодні, 04:10
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Одна людина загинула на місці події, шестеро людей перебувають у важкому стані
У Крамері, штат Каліфорнія, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого постраждало щонайменше 20 осіб, повідомляє The Mercury News.
Відзначається, що також ще одна людина загинула на місці події. За даними місцевої влади, шестеро людей перебувають у важкому стані, інші 15 відбулися незначними ушкодженнями.
Представник поліцейського управління штату Брайан Бенсон розповів, що водій туристичного автобуса з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, на якій зіткнувся з двома легковими автомобілями. Потім автобус, в якому пересувалися близько 30 осіб, перекинувся.
В даний час влада розслідує причини події ДТП.