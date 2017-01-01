Сенат США затвердив мільярдера Росса міністром торгівлі

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Вілбур Росс

Вілбур Росс відомий як фахівець з купівлі збанкрутілих компаній з подальшою оптимізацією їх бізнесу для перепродажу

Верхня палата конгресу США затвердила інвестора-мільярдера Вілбура Росса на пост глави міністерства торгівлі країни.

Відзначається, що за 79-річного Росса проголосували 72 сенатори, в той час як проти - 27.

Вілбур Росс відомий як фахівець з купівлі збанкрутілих компаній з подальшою оптимізацією їх бізнесу для перепродажу.

Згідно журналу Forbes, статки Росса становлять $ 2,5 мільярда.

Росс тривалий час консультує Трампа з економічних питань, ще довше співпрацює з політиками. У 90-х роках він входив до ради директорів американського інвестиційного фонду під керівництвом Білла Клінтона, який повинен був сприяти розвитку бізнесу в Росії.

У 2006 році в американські пресі Росса звинувачували за аварію на шахті, що перебувала у його власності у місті Сейго, штат Західна Вірджинія. Тоді вибух забрав життя 12 шахтарів.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон заявив про завершення процесу формування команди глави США.

Як відомо, частина кандидатів вже затверджені на своїх посадах. Зокрема, сьогодні Сенат США підтримав кандидатуру Джеффа Сешнса на посаду генпрокурора США, а сьомого лютого мільярдерку Бетсі Девос на посаду міністра освіта.