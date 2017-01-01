Попри снігопад у Києві хочуть влаштувати різдвяну ходу з колядками

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Різдвяні свята

На Софійській площі обіцяють ще й святковий концерт

На Софійській площі в Києві 7 січня відбудеться святкування Різдва Христового.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у програмі святкових заходів - хода з колядками, конкурс Різдвяної Зірки та зірковий концерт.

«О 12 год. розпочнеться святкова хода, яка крокуватиме за таким маршрутом: Софійська площа – Національна опера України - Хрещатик - Майдан Незалежності - Михайлівська площа - Володимирський проїзд - Софійська площа та супроводжуватиметься гучними колядками», - йдеться в повідомленні.

Організатором святкової ходи виступив етнокультурний проект Folk Ukraine спільно з Національним центром культури «Музей імені Івана Гончара». Мета заходу - долучити до ходи якомога більше людей і виконати наймасовішу колядку в Україні. За попередніми даними організаторів заходу, взяти участь у ході вже виявили бажання 10 фольк-колективів і понад 1000 людей.

Хода проходитиме разом із конкурсом Різдвяної Зірки, де творчі центри та художні школи презентуватимуть свої конкурсні роботи, які оцінюватимуть сучасні майстри та оргкомітет Folk Ukraine.

7 січня о 17 годині також відбудеться концерт за участю українських зірок.