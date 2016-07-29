Порошенка закликали дозволити багатоженство в Україні

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Автор петиції переймається «демографічною кризою» в Україні

Президента України Петра Порошенка закликала скасувати заборону багатоженства. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій президенту України.

«Просимо скасувати президента заборону на багатоженство як правило, що порушує свободу волі. За даними останнього перепису населення в Україні в середньому на 1000 жінок припадає 858 чоловіків», — йдеться в тексті петиції.

В петиції зазначається, що введення в Україні багатоженства:

а) захистило б дітей, народжених від батьків, які перебувають у шлюбі не з їхніми мамами. Хоча новий Сімейний Кодекс і полегшив визнання батьківства, але воно може бути встановлено тільки судом на підставі доказів, які свідчать про причетність цього чоловіка до народження дитини, в тому числі і генетичної експертизи. Зрозуміло, що не у кожної матусі вистачить сил і засобів на проходження такої процедури;

б) вирішило б проблему законних дружин, яким буває дуже і дуже несолодко жити під дамокловим мечем частину (як правило, другу) подружнього життя. У разі навислого питання розлучення багато б з них воліли б змиритися з наявністю другої законної дружини, ніж займатися пошуками іншого чоловіка;

в) урівняло б положення «конспіративних» подруг життя в очах суспільства, які отримали б статус законних дружин, а не руйнівниць сімей;

г) дозволило б чоловікам утримувати більш ніж одну жінку і їх дітей;

д) можливо, виправило б демографічну ситуацію. Доктор біологічних наук В.А.Геодакян встановив таку закономірність: чим більше жінок, тим більше народжується хлопчиків.

Автором петиції виступив А.Костирко.

Петицію зареєстровано 10 березня, і вона наразі набрала 6 підписів із 25 тис. необхідних.

До завершення збору підписів залишилося 92 дні.