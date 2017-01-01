Порошенко чекає від Гонтаревої пояснень щодо відставки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Валерія Гонтарева

Президент хоче почути аргументи Гонтаревої

Президент Петро Порошенко хоче почути аргументи від очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої щодо її рішення піти у відставку

Про це заявила народний депутат від БПП, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, повідомляє «Радіо Свобода».

«Він (Порошенко, - ред.) зустрінеться з Валерією Гонтаревою і обговорить з нею питання відставки», - наголосила Луценко.

Вона пояснила, що якщо президент прийме аргументи Гонтаревої та сторони не знайдуть консенсусу, то Порошенко почне проводити консультації щодо кандидатур, які можуть розглядатися на посаду голови НБУ.

Як повідомлялося, Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

Читайте також статтю: «Улюблений банкір» Порошенка. Список усіх, хто може замінити Гонтареву

Також читайте: #ThankGontareva. Чим запам’яталася перша жінка на чолі Нацбанку