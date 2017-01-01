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    Порошенко доручив МЗС проінформувати про ситуацію в Авдіївці Радбез ООН і ОБСЄ

    • Сьогодні, 21:45
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    Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці

    Президент України Петро Порошенко доручив українським дипломатам проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці через обстріли бойовиків Раду безпеки ООН і ОБСЄ, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    «Президент доручив негайно проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці Радбез ООН, австрійське головування в ОБСЄ, наших партнерів в ОБСЄ, а також наших партнерів в Раді Європи», - сказав Клімкін.

    Як повідомлялось, президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, 29 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 5 бійців, 14 отримали поранення.

    Станом на 18:00 30 січня в зоні Антитерористичної операції загинули троє українських військових, 17 отримали поранення, ще троє травмовані. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці огонь вели танки.  

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