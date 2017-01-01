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    Війська РФ за два дні втратили на Донбасі більше 100 бійців

    • Сьогодні, 20:42
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    Як повідомили в ЗСУ, втрати серед проросійських терористів склали більше сотні осіб

    Згідно з даними ЗСУ, російські військові за два дні боїв на Донбасі втратили більше сотні людей.

    Про це повідомляє 72-а Гвардійська окрема механізована бригада в Facebook.

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    «Згідно з підтвердженим даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей», - йдеться в повідомленні.

    Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району Донецька.

    29 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 5 бійців, 14 отримали поранення.

    Станом на 18:00 30 січня в зоні Антитерористичної операції загинули троє українських військових, 17 отримали поранення, ще троє травмовані. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці огонь вели танки.  

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