Війська РФ за два дні втратили на Донбасі більше 100 бійців

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Як повідомили в ЗСУ, втрати серед проросійських терористів склали більше сотні осіб

Згідно з даними ЗСУ, російські військові за два дні боїв на Донбасі втратили більше сотні людей.

Про це повідомляє 72-а Гвардійська окрема механізована бригада в Facebook.

«Згідно з підтвердженим даними, втрати противника за два дні інтенсивних боїв склали більше сотні людей», - йдеться в повідомленні.

Близько 60 російських військовослужбовців знаходяться в морзі Калінінського району Донецька.

29 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 5 бійців, 14 отримали поранення.

Станом на 18:00 30 січня в зоні Антитерористичної операції загинули троє українських військових, 17 отримали поранення, ще троє травмовані. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці огонь вели танки.