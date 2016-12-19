Порошенко і Меркель обговорять питання звільнення заручників - Тандіт

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Юрій Тандіт

Радник глави СБУ Юрій Тандіт не сумнівається, що питання звільнення заручників буде підніматися на зустрічі Порошенка з Меркель

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт упевнений, що в ході зустрічі 30 січня президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорять питання звільнення українських заручників. Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна».

Говорячи про те, чи буде обговорюватися питання звільнення заручників на зустрічі Порошенко-Меркель, Тандіт резюмував: «Я не сумніваюся в цьому».

«Зараз були опубліковані записи того, що саме РФ приймає рішення (щодо заручників. – Ред.). Іноді буває так, що представники ОРДЛО готові йти на компроміс, але вони посилаються на те, що Москва не дає згоди», – зазначив радник голови СБУ.

«Є проблема, що тему звільнення заручників держава, яка є агресором щодо України, приймає як пріоритетну тему. Вони розуміють, що для нас доля кожного нашого заручника має велике значення, і вони тиснуть на цю пружину. Ми ж зі свого боку відкриті до будь-яких компромісів», – сказав Тандіт.

Він додав: «Кілька днів тому проходила велика робоча зустріч, були запрошені рідні заручників і без вісті зниклих, був керівник СБУ Василь Грицак, а також представники відомств, які беруть участь у роботі і пошуку наших заручників і без вісті зниклих. Це дуже важливо для нас, тому що крім звільнення заручників є питання без вісті зниклих».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у понеділок, 30 січня, відвідає Німеччину. У ході візиту заплановані переговори Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Також він проведе зустрічі з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, віце-канцлером Німеччини Зігмар Габріель і представниками німецьких ділових кіл.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на зустрічі в Німеччині канцлер Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко обговорять питання виконання Росією пунктів мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.