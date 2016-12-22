Стало відомо, про що Порошенко буде говорити з Меркель

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Порошенко проведе зустрічі з Меркель, президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом і віце-канцлером Зігмаром Габріелем

У понеділок, 30 січня, на зустрічі президента України Петра Порошенка і канцлера ФРН Ангели Меркель в Берліні будуть обговорюватися питання виконання Росією пунктів Мінських угод, врегулювання ситуації з безпекою на Донбасі, а також питання звільнення заручників.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі каналу «Інтер» увечері 29 січня.

«У нас була домовленість на початку лютого обговорити ряд важливих питань. Особливо як змусити Росію виконувати Мінські домовленості, ситуацію з безпекою на Донбасі, що ми можемо зробити, щоб звільнити заручників, яким чином на сьогодні можна більш ефективно використовувати можливості Нормандського формату», – сказав він.

Клімкін також зазначив, що серед іншого буде обговорюватися питання допомоги Німеччини в просуванні українських реформ.

Також в ході візиту в Німеччину Порошенко проведе зустрічі з президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом і віце-канцлером Зігмаром Габріелем.