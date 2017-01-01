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    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом

    • Сьогодні, 17:13
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    Президенти України і Словенії зацікавлені у поглибленні двостороннього співробітництва

    Україна і Словенія зацікавлені у розвитку співробітництва у сфері енергоефективності, а також мають намір відновити пряме авіаційне сполучення між Любляною і Києвом.

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    Про це йшлося під час зустрічі у Києві президентів України і Словенії Петра Порошенка і Борута Пахора, який відвідав Україну в рамках свого міжнародного турне після візитів до Берліна і Москви, повідомляє прес-служба глави української держави.

    Під час зустрічі зустрічі Петро Порошенко поінформував співрозмовника про останнє загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-сепаратистських військ. Наголошувалося, що для досягнення прогресу у переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові елементи Мінських домовленостей, передусім повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь.

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    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом
    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом
    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом
    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом
    Порошенко і Пахор домовилися про відновлення прямих авіарейсів між Любляною та Києвом

    Порошенко наголосив на важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Крим.

    Обговорюючи питання європейської інтеграції України, Петро Порошенко подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським союзом безвізового режиму поїздок для громадян України.

     

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