Порошенко привітав Штайнмайєра з обранням президентом Німеччини

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Президент ФРН обирається на 5 років. Ця посада є в країні швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера

Президент України Петро Порошенко привітав Франк-Вальтера Штайнмайєра з обранням президентом ФРН. Про це він написав у своєму Твітері.

«Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!,- написав Порошенко.

Глава української держави також висловив сподівання на «продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної».

Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) February 12, 2017

Як повідомляв «Главком», колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр був обраний 12-м президентом країни.