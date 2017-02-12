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    Порошенко привітав Штайнмайєра з обранням президентом Німеччини

    • Сьогодні, 16:57
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    Президент ФРН обирається на 5 років. Ця посада є в країні швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера

    Президент України Петро Порошенко привітав Франк-Вальтера Штайнмайєра з обранням президентом ФРН. Про це він написав у своєму Твітері.

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    «Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!,- написав Порошенко.

    Глава української держави також висловив сподівання на «продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної».

    Як повідомляв «Главком», колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр був обраний 12-м президентом країни.

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