Порошенко привітав Штайнмайєра з обранням президентом Німеччини
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Президент ФРН обирається на 5 років. Ця посада є в країні швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера
Президент України Петро Порошенко привітав Франк-Вальтера Штайнмайєра з обранням президентом ФРН. Про це він написав у своєму Твітері.
«Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!,- написав Порошенко.
Глава української держави також висловив сподівання на «продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної».
Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної— Петро Порошенко (@poroshenko) February 12, 2017
Як повідомляв «Главком», колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр був обраний 12-м президентом країни.