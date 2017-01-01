Порошенко і Трюдо обговорили Донбас та співробітництво між країнами

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Петро Порошенко та Джастін Трюдо

Сторони скоординували графік контактів на найвищому рівні

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає прес-служба глави Української держави.

Повідомляється, що Порошенко поінформував Трюдо про ситуацію на Донбасі і невиконання Росією мінських домовленостей.

«Президент України висловив упевненість, що лідери країн НАТО і «Великої сімки» дадуть належну оцінку такій ситуації, зокрема в питанні продовження санкційного тиску на Москву. Прем'єр Трюдо запевнив, що коаліція країн «Великої сімки» і країн НАТО підтримує Україну», - сказано в повідомленні.

«Було обговорено шляхи подальшої активізації двосторонніх відносин. Лідери привітали недавню ратифікацію канадським Сенатом Угоди про вільну торгівлю, яка відкриває шлях для її повноцінного застосування вже найближчим часом. Петро Порошенко також подякував Канаді за позицію в питанні розвитку оборонного співробітництва, свідченням чого є продовження тренувальної місії UNIFIER і підписання угоди про оборонне співробітництво», - додають у прес-службі.

Глава держави зазначив, що надання Україні безвізу з ЄС створює умови для активізації діалогу щодо лібералізації візового режиму між Україною і Канадою.

Також сторони скоординували графік контактів на найвищому рівні.