Більшість іноземних гостей «Євробачення» розуміє, що війну на Донбасі розв'язала Росія – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

66% опитаних іноземних гостей «Євробачення» поклали відповідальність за війну на Донбасі на Москву

Попри те, що російська влада намагається нав’язати іноземцям уявлення про конфлікт на Донбасі як суто внутрішній, гості «Євробачення» виявилися більш обізнаними. 70% опитаних чітко визначили конфлікт як міждержавний – як війну між Росією та Україною. Про це свідчать результати дослідження Інституту світової політики, йдеться у статті «Главкома».

Лише 4% вважають конфлікт внутрішнім – громадянською війною (ця частка однакова серед респондентів як з країн ЄС, так і з країн поза ним). 5% вважають, що насправді відбувається війна Росії і Заходу (поза ЄС таких респондентів дещо більше – 8%). Важко було сформулювати свою думку 19% опитаних.

Переважна кількість респондентів також сказала, що саме Росія несе найбільшу відповідальність за розпалювання конфлікту з Україною – 66%. Інші варіанти не набрали і 5%. У вину України вірить лише 1% – більшість із тих, хто обрав цю опцію, мешкає поза ЄС.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Якою побачили Україну гості «Євробачення-2017»? Результати соцопитування»