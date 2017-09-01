Жемчугову дали Героя України

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Порошенко нагородив Жемчугова

Порошенко підписав відповідний указ і вручив орден

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України Володимиру Жемчугову, який був у полоні бойовиків.

Президент підписав відповідний указ №9/2017, повідомляє прес-служба глави держави.

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Жемчугову Володимиру Павловичу», - йдеться в документі.

Як зазначається, нагороди Жемчугов удостоєний «за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

«Як активний учасник руху опору російській окупації, він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога та особового складу окупаційних військ. Під час спроби захоплення ворогами Володимир Павлович вирішив підірвати себе, внаслідок чого дістав важкі поранення», - сказав Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня соборності України, на якому і вручив Жемчугову нагороду.

Нагадаємо, Жемчугов їздив на окуповані території, щоб забрати матір, а потім і знайомих. Під час однієї з поїздок він підірвався на розтяжці, внаслідок чого втратив зір і руки. Після події він хотів покінчити життя самогубством, кинувшись під машину, але замість цього привернув увагу бойовиків. Жемчугова в «ЛНР» звинуватили в диверсіях і взяли в полон, де він провів майже два роки. 17 вересня 2016 року заручника вдалося звільнити.