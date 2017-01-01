Доба в АТО: 107 обстрілів, двоє загиблих та дев’ятеро поранених бійців ЗСУ

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Артилерія

Ще семеро українських військових травмовано

За минулу добу, 10 березня, в зоні АТО зафіксовано 107 ворожих обстрілів. Дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія противника вела вогонь по Водяному та Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети обстріляли Мар’їнку, 120 та 82 міліметрові міномети стріляли по Водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Кам’янці, Невельському, Зайцевому, Новолуганському, шахті Бутовці, Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики гатили по Опитному, Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Валуйське, Новозванівку та Новоолександрівку.

Як повідомляв «Главком», вчора у другій половині дня російсько-окупаційні війська суттєво активізували обстріли по усій лінії розмежування.