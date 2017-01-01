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    Бійці АТО отримали майже 145 млн грн премій за участь у бойових діях

    • Сьогодні, 07:59
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    Учасники АТО
    Учасники АТО

    Загалом в Україні нараховується 195 тисяч 917 учасників АТО

    Станом на 10 березня українські військовослужбовці отримали 153 мільйони 300 тисяч гривень грошової винагороди, з них понад 144 млн 716 грн за безпосередню участь у бойових діях в зоні АТО.

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    Про це з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка повідомляє «Укрінформ».

    «Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил України, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. На сьогодні українські військовослужбовці отримали 153 млн 300 тис. гривень грошової винагороди. Зокрема, 144 млн 716 тис - за безпосередню участь у бойових діях»,  - сказав Гуцуляк.

    Державними нагородами України нагороджено 12 тисяч 779 військовослужбовців і працівників Збройних сил України, відзнаками Міністерства оборони - 37 тисяч 426 осіб.

    Статус учасника бойових дій отримало 195 тисяч 917 учасників АТО, резюмував Гуцуляк.

    Нагадаємо, вчора на засіданні ради Міноборони стався конфлікт: ветеран АТО побив генерала за георгіївські стрічки.

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