Порошенко нагородив посмертно орденом генерала Воробйова

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Геннадій Воробйов

Генерала відзначено високою державною нагородою за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави

Президент України Петро Порошенко підписав Указ про нагородження генерал-полковника Геннадія Воробйова орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно. Генерала відзначено високою державною нагородою за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов’язку. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Боляче, що такі люди йдуть саме тепер. Дякую за гідну службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність дякую. Світла пам’ять про Вас назавжди залишиться у наших серцях», - зазначив президент.

Колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковник Геннадій Воробйов з позивним «Вільний» раптово помер у своєму кабінеті ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 року.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ. 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України, генерал-полковник Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил. Загалом понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та III-го ступенів, орденом «За мужність» III-го ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.