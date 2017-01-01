Порошенко обговорив з Дудою знесення українського пам'ятника в Польщі

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Петро Порошенко та Анджей Дуда

Порошенко запросив главу польської держави відвідати Україну у поточному році

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час якої обговорили інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Як зазначили у прес-службі, президент України засудив інцидент з демонтажем українського пам’ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року. Він наголосив на неприйнятності знущання над державними символами України та зазначив, що це вимагатиме реакції польського керівництва.

«У відповідь Анджей Дуда пообіцяв особисто розглянути цей інцидент та дати йому належну оцінку, аби не допустити подібних рецидивів у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що президенти України та Польщі домовились про координацію кроків з легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні, з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам’яті.

Як проінформували у прес-службі, глава Української держави привітав президента Польщі з 226-ою річницею Конституції Речі Посполитої, що відзначається 3 травня.

«В контексті вшанування 70-ї річниці операції «Вісла» президент Петро Порошенко висловив сподівання на незмінність позиції польського керівництва щодо рішучого засудження цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тисяч українців були примусово виселені зі своїх домівок», — додали у повідомленні.

Також наголошується, що сторони позитивно оцінили результати засідання Консультаційного Комітету президентів України та Республіки Польща, що відбулося 11 квітня цього року у Києві.

«Петро Порошенко запросив главу польської держави відвідати Україну у поточному році», — зазначили у прес-службі глави держави.

Нагадаємо, 28 квітня, у Мінкульті Польщі повідомляли про те, що демонтаж пам’ятника УПА у селі Грушовичі поблизу Перемишля є законним.