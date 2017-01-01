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    В уряді Польщі стверджують, що пам'ятник воїнам УПА знесли законно

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    Залишки після демонтажу українського пам'ятника УПА у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства
    Залишки після демонтажу українського пам'ятника УПА у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства

    В повідомленні зазначено, що «пам’ятник зведений із порушенням чинного у Польщі законодавства, без отримання відповідних дозволів від місцевої влади»

    У Мінкультури та національної спадщини Польщі заявляють, що демонтаж пам’ятника воїнам УПА в польському селі Грушовичі – законний.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

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    «Демонтаж незаконно встановленого у 1994 році пам’ятника УПА на муніципальному кладовищі у Грушовичах неподалік Перемишля є законним», - заявили у міністерстві.

    В повідомленні зазначено, що «пам’ятник зведений із порушенням чинного у Польщі законодавства, без отримання відповідних дозволів від місцевої влади».

    «Ця акція була проведена у відповідності до закону, хоча для деяких представників української сторони цей факт, можливо, важко прийняти, особливо напередодні відзначення річниці операції «Вісла», – заявляє Мінкультури Польщі.

    «Українській стороні неодноразово були направлені листи про заходи з метою врегулювання правового статусу згаданого пам’ятника, що був одним із багатьох подібних незаконно встановлених на терені Польщі пам’ятників прославляння членів УПА, які мають символічне значення і не пов’язані з місцем поховання», – стверджують у польському міністерстві.

    «Міністерство відкрите до діалогу з українською стороною у питаннях увічнення та організації гідного поховання населення української національності, могили якого розташовані на терені Польщі, за умови, що вирішення спірних питань відбудеться у дусі порозуміння та діалогу, відповідно до чинного у Польщі законодавства та згідно із положеннями Угоди між урядами Польщі та України про охорону місць пам’яті і спочинку жертв війни та політичних репресій, підписаної у Варшаві 21 березня 1994 року», – йдеться у заяві міністерства культури.

    Водночас польський Мінкульт заявляє, що з їхнього боку «не буде дозволу на функціонування у громадському просторі встановлених з порушенням чинного на терені Польщі законодавства пам’ятників «слави Української повстанської армії», метою яких є прославляння збройного формування, відповідального за злочини, вчинені проти тисяч, здебільшого беззахисних, польських громадян».

    Нагадаємо, 26 квітня активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

    В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника в польському селі Грушовичі поблизу Перемишля. 

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