Порошенко обіцяє, що українці матимуть змогу задешево літати до Європи

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Петро Порошенко і Марина Порошенко

Президент очікує, що в Україну прийде ще більше лоукостів

Президент Петро Порошенко наголошує, що після отримання безвізового режиму для українських громадян, робота не припинятиметься і влада зробить все для того, щоб подорожі до Європи стали більш доступними для українців.

Про це заявив президент під час зустрічі з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими.

«Можу вам сказати, що на цьому робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли лоукости», - наголосив президент.

«Щоб ви, як молоді вчені, по українському паспорту, не очікуючи дні або тижні у чергах перед консульствами, не витягаючи з кишень українців мільярди гривень за сплату консульського збору, не переплачуючи за квитки, а витративши від 30 до 60 євро мали можливість на власні очі переконатись у превагах європейських цінностей, європейської системи, яка стала об’єднуючою національною ідеєю під час Революції Гідності, і до якої зараз впевнено прямує і крокує Україна»,- наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України.

Для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.

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Джерело: Еспресо ТВ