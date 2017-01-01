Безвіз для України: МЗС очікує остаточного рішення ЄС найближчими тижнями

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Надання Україні безвізового режиму

Рішення Європарламенту є важливим кроком на шляху інтеграції України з ЄС, зазначає МЗС

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України. Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо схвалення Європейським парламентом пропозиції стосовно надання Україні безвізового режиму.

«Широка підтримка цього рішення серед всіх провідних сил ЄП є визнанням прогресу нашої держави в імплементації широкомасштабних реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, забезпечення прав людини, управлінні кордонами та міграцією», - зазначає МЗС.

Україна рішуче налаштована продовжувати комплексні реформи і розраховує на подальшу підтримку з боку Євросоюзу, підкреслює зовнішньополітичне відомство.

МЗС зазначає, що рішення Європарламенту є важливим кроком на шляху інтеграції України з ЄС, усунення штучних бар’єрів для міжлюдських контактів, розвитку економічного та наукового співробітництва, культурного обміну.

«Очікуємо, що Рада ЄС схвалить остаточне рішення найближчими тижнями, що дозволить громадянам України скористатися можливостями безвізових подорожей до ЄС вже під час цьогорічних літніх відпусток», - йдеться в коментарі відомства.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму. Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Російські ЗМІ розгублені та поки що не знають, як реагувати та як висвітлювати цю подію.

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