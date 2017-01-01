Порошенко посилив охорону іноземних дипломатів

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Петро Порошенко

Президент підписав закон про вдосконалення законодавства щодо здійснення державної охорони іноземних посадових осіб та міжнародних організацій в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення зміни до статті 7 закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», яким на законодавчому рівні закріплюється механізм взаємодії органів державної влади у сфері забезпечення безпеки та здійснення державної охорони керівників зовнішньополітичних відомств іноземних держав і певної категорії посадових осіб міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Внесені зміни удосконалюють положення зазначеного закону та приводять його у відповідність до зобов’язань України за Конвенцією ООН про спеціальні місії 1969 року. Реалізація його положень сприятиме додержанню загальноприйнятих міжнародних норм, правил, традицій організації офіційних заходів, поліпшенню й оптимізації порядку проведення в Україні заходів протокольного і церемоніального характеру.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.