Порошенко провів переговори з Меркель і Олландом

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Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Петро Порошенко

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня.

Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню.

Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.

Лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації Мінських домовленостей.

Порошенко подякував Меркель та Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.