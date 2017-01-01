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    Порошенко провів переговори з Меркель і Олландом

    • Сьогодні, 11:47
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    Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Петро Порошенко
    Франсуа Олланд, Ангела Меркель і Петро Порошенко

    Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня.

    Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню.

    Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.

    Лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації Мінських домовленостей.

    Порошенко подякував Меркель та Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.

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