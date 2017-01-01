Порошенко провів переговори з Меркель і Олландом
- Сьогодні, 11:47
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Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко засудив триваючу агресію з боку Росії та продовження її військовими, а також російськими бойовиками обстрілів, зокрема із застосуванням важкого озброєння, незважаючи на оголошення режиму припинення вогню з 1 квітня.
Сторони наголосили на необхідності консолідації режиму припинення вогню.
Президент України наголосив на важливості звільнення усіх заручників, які перебувають в окупованому Донбасі та в Росії.
Лідери України, Німеччини та Франції підтвердили важливість подальшої роботи у напрямку імплементації Мінських домовленостей.
Порошенко подякував Меркель та Олланду за підтримку у впровадженні безвізового режиму для українців.