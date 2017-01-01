Порошенко поінформував Генсека ООН про позов України проти РФ

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Петро Порошенко та Антоніу Гутерреш

Порошенко та Гутерреш обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки

Президент України Петро Порошенко у Давосі зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Петро Порошенко привітав Антоніу Гутерреша з обранням на посаду Генерального секретаря ООН.

Порошенко висловив сподівання, що на цій посаді Гуттереш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи Статуту ООН, передусім повагу до територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав.

Президент подякував Гутеррешу за особисту увагу, яку він виявляв до питання внутрішньо переміщених осіб в Україні, перебуваючи на посаді Верховного комісара ООН з питань біженців.

Співрозмовники обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року.

Глава Української держави закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Порошенко також поінформував Гутерреша щодо позову проти Росії, який Україна подала до Міжнародного суду ООН.

Президент запросив Генерального секретаря ООН здійснити візит в Україну.