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    Порошенко поінформував Генсека ООН про позов України проти РФ

    • Сьогодні, 18:14
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    Петро Порошенко та&nbsp;Антоніу Гутерреш
    Петро Порошенко та Антоніу Гутерреш

    Порошенко та Гутерреш обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки

    Президент України Петро Порошенко у Давосі зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Петро Порошенко привітав Антоніу Гутерреша з обранням на посаду Генерального секретаря ООН.

    Порошенко висловив сподівання, що на цій посаді Гуттереш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи Статуту ООН, передусім повагу до територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав.

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    Президент подякував Гутеррешу за особисту увагу, яку він виявляв до питання внутрішньо переміщених осіб в Україні, перебуваючи на посаді Верховного комісара ООН з питань біженців. 

    Співрозмовники обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року.

    Глава Української держави закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Порошенко також поінформував Гутерреша щодо позову проти Росії, який Україна подала до Міжнародного суду ООН.

    Президент запросив Генерального секретаря ООН здійснити візит в Україну.

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