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Порошенко пообіцяв українцям велику кількість лоукостів

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни

На даний момент в Україні продовжується робота по залученню лоукостів, які зроблять авіаперельоти для українців дешевшими.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «1+1".

«Розробляється абсолютно скоординована програма по залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", - сказав він.

Раніше Петро Порошенко доручив прикордонникам забезпечити якісний сервіс для українців, які будуть подорожувати в Євросоюз після введення безвізового режиму. Так, президент доручив знизити вартість транспортного сполучення, зокрема для залучення в Україну авіакомпаній-лоукостів.

За його словами, це «важливий крок для посилення європейської інтеграції нашої держави". Він також додав, що після лібералізації візового режиму потік громадян України, які будуть подорожувати до Європи, зросте і, відповідно, збільшиться навантаження на Держприкордонслужбу.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».