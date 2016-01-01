Порошенко повідомив Меркель про спробу наступу бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні. «Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався», - заявив Порошенко.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом.

Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.

Канцлер Німеччини наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для надання українцям безвізового режиму.

Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації Приватбанку.