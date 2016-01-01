Порошенко повідомив Меркель про спробу наступу бойовиків на Донбасі
- Сьогодні, 17:40
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Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомила прес-служба глави держави.
Президент висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні. «Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався», - заявив Порошенко.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом.
Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.
Канцлер Німеччини наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для надання українцям безвізового режиму.
Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації Приватбанку.